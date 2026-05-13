 మార్కెట్‌లో కొనసాగుతోన్న నష్టాలు | Stock Market Today Updates On 13th May 2026, Nifty Falls 57 Points And Sensex Drops 202 Points In Early Trade | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: మార్కెట్‌లో కొనసాగుతోన్న నష్టాలు

May 13 2026 9:49 AM | Updated on May 13 2026 10:11 AM

stock market updates on 13 May 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:46 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 57 పాయింట్లు తగ్గి 23,325 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 202 పాయింట్లు నష్టపోయి 74,344 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.32

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 106.5 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.46 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.16 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.71 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 13-05-2026(time: 09:46 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హనుమాన్ జయంతి... భక్తులతో కిక్కిరిసిన కొండగట్టు (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుపతి గంగమ్మ జాతర...'బైరాగి వేషంలో మొక్క చెల్లించుకున్న భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

అనంతపురం జిల్లాలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 4

నారా రోహిత్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య 'వీరభద్రుడు' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Reason Behind The NEET UG Exam Cancelled After Paper Leak 1
Video_icon

ఒక్క రాత్రిలో 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు వేలం పాట!
India Raises Gold And Silver Import Duty To 15 Percent 2
Video_icon

కేంద్రం బిగ్ షాక్.. సుంకాలు డబుల్.. భారీగా పెరగనున్న ధరలు
Vijay Appoints Astrologer Radhan Pandit His OSD 3
Video_icon

సీఎం కార్యాలయంలో రాథన్ పండిట్ కు కీలక హోదా
PM Narendra Modi Comments On Gold Purchase 4
Video_icon

మోదీ బంగారం కొనొద్దు అనటానికి ముఖ్య కారణాలు ఇవే..!
Former Pakistani Cricketer Shahid Afridi Controversial Comments 5
Video_icon

ఆడపిల్లలకు ఫోన్ ఇవ్వద్దు.. దుమారం రేపుతున్న ఆఫ్రిది కామెంట్స్
Advertisement
 