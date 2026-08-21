 నత్తనడకన మార్కెట్లు.. ప్లాట్‌గా ముగిసిన నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్! | Stock Market Update: Why Nifty, Sensex Flatline Today Global Volatility | Sakshi
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నత్తనడకన మార్కెట్లు.. ప్లాట్‌గా ముగిసిన నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్!

Aug 21 2026 4:07 PM | Updated on Aug 21 2026 4:32 PM

Stock Market Update: Why Nifty, Sensex Flatline Today Global Volatility

భారతీయ ఈక్విటీ బెంచ్‌మార్క్ సూచీలు శుక్రవారం (ఆగస్టు 21, 2026) ముగింపు సమయానికి ఎలాంటి స్పష్టమైన దిశా నిర్దేశం లేకుండా ఫ్లాట్‌గా ముగిశాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ నిఫ్టీ 20 పాయింట్లు లాభపడి 24,252 స్థాయి వద్ద స్థిరపడగా, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సెన్సెక్స్ 3 పాయింట్లు పెరిగి 77,540 వద్ద క్లోజ్ అయింది. రోజంతా తీవ్ర ఒడిదొడుకుల మధ్య సాగిన మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తత పాటించడానికే మొగ్గు చూపారు.

ఫ్లాట్‌ ముగింపునకు కారణాలు

  • అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్‌లు అనూహ్యంగా పెరగడం, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి దేశీయ మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసింది.

  • మధ్యప్రాచ్యంలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతల (అమెరికా-ఇరాన్ సంక్షోభం) కారణంగా బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు బ్యారెల్‌కు 93 డాలర్లు దాటి ట్రేడ్ అవ్వడం స్థానిక మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.

  • సాంకేతికంగా నిఫ్టీకి 24,300-24,400 వద్ద బలమైన నిరోధం (Resistance) ఎదురవుతోంది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సుస్థిరత ఏర్పడే వరకు భారత మార్కెట్లు కొంతకాలం స్థిరీకరణ దశలోనే కొనసాగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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