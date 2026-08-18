 స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్: సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఇలా.. | Stock Market Today Update On 18th August 2026, Sensex Down 249 Points And Nifty Slips 50 Points | Sakshi
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స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్: సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఇలా..

Aug 18 2026 10:01 AM | Updated on Aug 18 2026 10:21 AM

Stock Market Update 18th August 2026

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:45 గంటలకు సెన్సెక్స్ 249.00 పాయింట్లు లేదా 0.32 శాతం నష్టంతో 77,479.16 వద్ద, నిఫ్టీ 50.70 పాయింట్లు లేదా 0.21 శాతం నష్టంతో 24,236.95 వద్ద ముందుకు సాగుతున్నాయి.

వెల్స్‌పన్ లివింగ్ లిమిటెడ్, ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్‌మెంట్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. కోల్గేట్-పాల్మోలివ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, లోధా డెవలపర్స్ లిమిటెడ్, బిలియన్‌బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలో చేరాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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