స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్: సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఇలా..

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:45 గంటలకు సెన్సెక్స్ 249.00 పాయింట్లు లేదా 0.32 శాతం నష్టంతో 77,479.16 వద్ద, నిఫ్టీ 50.70 పాయింట్లు లేదా 0.21 శాతం నష్టంతో 24,236.95 వద్ద ముందుకు సాగుతున్నాయి.
వెల్స్పన్ లివింగ్ లిమిటెడ్, ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. కోల్గేట్-పాల్మోలివ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, లోధా డెవలపర్స్ లిమిటెడ్, బిలియన్బ్రెయిన్స్ గ్యారేజ్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు నష్టాల జాబితాలో చేరాయి.
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