 భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు! | Stock Market Today Update On 10th July 2026, Sensex Nears 77,500 And Nifty Advances Over 190 Points | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు!

Jul 10 2026 10:45 AM | Updated on Jul 10 2026 11:02 AM

Stock Market Today Update 10Th July 2026

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 702.06 పాయింట్లు లేదా 0.91శాతం లాభంతో 77,443.88 వద్ద, నిఫ్టీ 196.30 పాయింట్లు లేదా 0.82 శాతం లాభంతో 24,159.10 వద్ద నిలిచాయి.

కొథారి ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, లక్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ముతూత్ మైక్రోఫిన్ లిమిటెడ్, ఇన్సోలేషన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్, శ్రీ కృష్ణ దేవ్‌కాన్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. డీ-లింక్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, వీఎస్టీ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, నీలమలై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, బోధి ట్రీ మల్టీమీడియా లిమిటెడ్, లోధా డెవలపర్స్ లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాల జాబితాలోకి చేరాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

# Tag
Stock Market
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లేత నీలం కలర్ శారీలో నటి కాయాదు లోహర్‌ ఫోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

వింబుల్డన్ లో సందడి చేసిన.. హీరోయిన్స్ శ్రీలీల, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఢిల్లీని వణికించిన వరుణుడు.. జనం అవస్థలు (ఫొటోలు)
photo 4

లయ లేటేస్ట్ మూవీ వదలా ట్రైలర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Vijay Meets Families Of The Victims After Karur Tragic Incident 1
Video_icon

మృతుల కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు సీఎం విజయ్..
Sai Krishna Lockup Death CCTV Footage Found 2
Video_icon

దొరికిన సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ CCTV ఫుటేజ్
Late Supreme Leader Khameneis Final Funeral In Mashhad 3
Video_icon

ఇమామ్ రెజా పవిత్ర క్షేత్రంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు..
Lakshmi Parvathi Strong Counter To Nara Lokesh Red Book Rule 4
Video_icon

నీ మోకానికి ఒక్క సబ్జెక్టు పాస్ అయ్యావా.. రెడ్ బుక్ ఒకటి మాత్రం పట్టుకుని..
Another Case Filed On Prashna Ravan At Sarpavaram PS 5
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లు సీజ్.. సర్పవరంలో మరోకేసు
Advertisement
 