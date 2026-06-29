 లాభాలకు బ్రేక్.. నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు! | Stock Market Closing Update 29th June 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లాభాలకు బ్రేక్.. నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!

Jun 29 2026 3:45 PM | Updated on Jun 29 2026 3:51 PM

Stock Market Closing Update 29th June 2026

సోమవారం ఉదయం ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు, ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి నష్టాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ 372.10 పాయింట్లు లేదా 0.48 శాతం లాభంతో 76,728.37 వద్ద, నిఫ్టీ 109.75 శాతం లేదా 0.46 శాతం నష్టంతో 23,946.25 వద్ద నిలిచాయి.

ప్రకాష్ పైప్స్ లిమిటెడ్, బజాజ్ హెల్త్‌కేర్ లిమిటెడ్, మాక్‌పవర్ సిఎన్‌సి మెషీన్స్ లిమిటెడ్, సినీవిస్టా లిమిటెడ్, బోరోసిల్ సైంటిఫిక్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. నెట్‌వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా లిమిటెడ్, టార్టిల్‌మింట్ ఫిన్‌టెక్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, క్రెబ్స్ బయోకెమికల్స్ & ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, అటల్ రియల్‌టెక్ లిమిటెడ్, కన్సాలిడేటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్సార్టియం లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రగ్బీ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 ఫైనల్‌.. ముఖ్య అతిథిగా చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ జర్నీ అంటున్న...నటి రూప శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)

photo 3

హీరోయిన్ లయ ఫ్యామిలీ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 4

#RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

'రాజాసాబ్' బ్యూటీ అమ్మనాన్నని చూశారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
AP JAC Bopparaju Venkateswarlu SLAMS CM Chandrababu Over Pending Dues 1
Video_icon

ఉద్యోగుల కష్టాలు తీరతాయి అనుకున్నాం.. మమ్మల్ని నట్టేట ముంచారు
Ketan Agarwal Case Siya Chetan Reveal SHOCKING Truth In Crime Scene Recreation 2
Video_icon

"లోయల్లోకి తోసి చంపాను" నిందితుడి మాటలు వింటే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Bhumana Karunakar Reddy Fires On TTD Vigilance Negligence 3
Video_icon

పవనానంద స్వామిపై తీవ్ర విమర్శలు.. వైరల్ అవుతున్న వ్యాఖ్యలు!
Those 30 Individuals Behind the Attack, Known to Police and Political Leaders ‪ 4
Video_icon

పోలీసులకు అన్నీ తెలుసు.. కానీ ఆ 30 మందిపై ఎందుకు మౌనం?
Acid Beetle In Godavari District 5
Video_icon

ఈ యాసిడ్ పురుగులు కనిపిస్తే జాగ్రత్త.. కుడితే ఏమవుతుంది? షాకింగ్ నిజాలు!
Advertisement
 