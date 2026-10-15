 భారీ లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు! | Stock Market Closing Update 15th October 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీ లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!

Oct 15 2026 3:40 PM | Updated on Oct 15 2026 3:57 PM

Stock Market Closing Update 15th October 2026

గురువారం ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మ్నార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి భారీ లాభాల్లో నిలిచాయి. సెన్సెక్స్ 1,533.72 పాయింట్లు లేదా 2.11 శాతం లాభంతో 74,315.61 వద్ద, నిఫ్టీ 374.65 పాయింట్లు లేదా 1.66 శాతం లాభంతో 22,997.35 వద్ద నిలిచాయి.

గాలంట్ ఇస్పాట్ లిమిటెడ్, సెమిండియా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, రైట్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. యెస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఆదిత్య ఇన్ఫోటెక్ లిమిటెడ్, ఐడీబీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టులో నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 2

వియ‌త్నంలో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 4

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Mass Warning To JC Prabhakar Reddy 1
Video_icon

నాతో కాలు దువ్వితే... JC బెదిరింపులకు కేతిరెడ్డి వార్నింగ్
TDP, Janasena Leaders Fight For Vizianagaram Mayor Seat 2
Video_icon

మేయర్ మేమే.. కూటమిలో కుర్చీలాట
Janasena Leader Guduru Venkateswarlu SENSATIONAL Comments On Pawan Kalyan And Nagababu 3
Video_icon

నాగబాబు వల్ల జనసేన నాశనం... రాజీనామా తరువాత గూడూరు వెంకటేశ్వర రావు సంచలన కామెంట్స్
Jailer 2 Movie Public Talk 4
Video_icon

హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీ... పేపర్లు లేక... డబ్బులు చించి విసిరేశా...
Banking & IT Stocks Rally 5
Video_icon

భారీ లాభాల్లో బ్యాంకింగ్, ఐటీ షేర్లు
Advertisement
 