ఫార్మా, హెల్త్ కేర్ షేర్లు ఢమాల్‌!

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. ఫార్మా, హెల్త్ కేర్ షేర్లు భారీగా అమ్మకాల ఒత్తిడి ఎదుర్కొన్నాయి. సెన్సెక్స్ 251.89 పాయింట్లు లేదా 0.34 శాతం క్షీణించి 72,781.89 వద్ద, నిఫ్టీ 99.25 పాయింట్లు లేదా 0.44 శాతం క్షీణించి 22,622.70 వద్ద ముగిసింది.
నిఫ్టీ 50 సూచీలో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, బజాజ్ ఫైనాన్స్ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ వరుసగా 0.08 శాతం, 0.32 శాతం క్షీణించాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ఫార్మా, నిఫ్టీ హెల్త్ కేర్ షేర్లు అత్యధికంగా నష్టపోగా నిఫ్టీ ఐటీ అత్యధికంగా పెరిగింది.