 స్వల్ప నష్టాల్లో సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీ | Sensex Nifty Trade flat Today Market Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: స్వల్ప నష్టాల్లో సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీ

Oct 14 2026 9:37 AM | Updated on Oct 14 2026 9:38 AM

Sensex Nifty Trade flat Today Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం స్వల్ప నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:33 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 26 పాయింట్లు తగ్గి 22,692 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 51 పాయింట్లు దిగజారి 72,969 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.1

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 106.3 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.2 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.02 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.15 శాతం పడిపోయింది.

Today Nifty position 14-10-2026(time: 09:33 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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