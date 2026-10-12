దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం ఫ్లాట్గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:27 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 36 పాయింట్లు పెరిగి 22,556 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 39 పాయింట్లు పుంజుకొని 72,517 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 102.15
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 102.9 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 5.24 శాతానికి చేరాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 0.59 శాతం పెరిగింది.
నాస్డాక్ 0.64 శాతం పుంజుకుంది.
మార్కెట్ సరళిపై విశ్లేషకుల అంచనాలు
గ్లోబల్ ప్రతికూలతలు, బాహ్య సవాళ్ల కారణంగా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ మరింత క్షీణించే ముప్పు ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృత్రిమ మేధ ఆధారిత కంపెనీలు ప్రస్తుతం భారీ వ్యాల్యుయేషన్లలో ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో వీటి లాభాలు మందగించే అవకాశం ఉంది.
భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఉన్న ప్రీమియం వ్యాల్యుయేషన్లు తగ్గుతూ దిద్దుబాటు వైపు అడుగులు వేయవచ్చు.
రాజకీయ, ఆర్థిక పరమైన సవాళ్ల వల్ల దాదాపు మూడేళ్ల పాటు సంస్కరణలు నెమ్మదించే అవకాశం ఉంది.
ఏఐను వివిధ సంస్థల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తిగా వినియోగంలోకి తేవడానికి కనీసం ఐదేళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు.
పెట్టుబడులను కేవలం ఈక్విటీలకే పరిమితం చేయకుండా కనీసం వేర్వేరు అసెట్ క్లాసెస్ (ఉదాహరణకు: ఈక్విటీలు, పసిడి/డెట్, రియల్ ఎస్టేట్) లో వైవిధ్యపరచాలి. మార్కెట్లను ఒకే కోణంలో చూడటం మదుపరుల ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి చేటు. సరైన అసెట్ అలోకేషన్ పాటించడం ద్వారా మాత్రమే రాబోయే ఆర్థిక ఒడిదొడులకులను తట్టుకొని స్థిరమైన సంపదను సృష్టించుకోగలరు.
Today Nifty position 12-10-2026(time: 09:27 am)
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)