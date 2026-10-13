 గ్రీన్‌లో ట్రేడవుతున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Sensex Nifty Trade green Today Latest Market Highlights | Sakshi
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Stock Market Updates: గ్రీన్‌లో ట్రేడవుతున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Oct 13 2026 9:23 AM | Updated on Oct 13 2026 9:23 AM

Sensex Nifty Trade green Today Latest Market Highlights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:21 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 78 పాయింట్లు పెరిగి 22,438 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 231 పాయింట్లు పుంజుకొని 72,148 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.48

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 105.3 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.19 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.06 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.44 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 13-10-2026(time: 09:21 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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