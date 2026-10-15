 మేయర్ మేమే.. కూటమిలో కుర్చీలాట | TDP, Janasena Leaders Fight For Vizianagaram Mayor Seat | Sakshi
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మేయర్ మేమే.. కూటమిలో కుర్చీలాట

Oct 15 2026 3:51 PM | Updated on Oct 15 2026 3:51 PM

మేయర్ మేమే.. కూటమిలో కుర్చీలాట

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TDP Janasena Janasena Party Vizianagaram Assembly Constituency Sakshi News AP News
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