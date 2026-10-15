 ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు) | Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Oct 15 2026 8:53 AM | Updated on Oct 15 2026 8:53 AM

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri1
1/30

విజయవాడ : ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శరన్నవరాత్రి దసరా మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి.

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri2
2/30

తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. ప్రత్యేక ఖడ్గమాలార్చన, ప్రత్యేక కుంకుమార్చన, ప్రత్యేక శతచండీహోమం, ప్రత్యేక శ్రీచక్రనవార్చనల్లో పెద్ద ఎత్తున ఉభయదాతలు పాల్గొన్నారు.

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri3
3/30

అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు మల్లేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని నేరుగా అన్నప్రసాద భవనానికి చేరుకున్నారు.

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri4
4/30

తర్వాత కనకదుర్గనగర్‌లోని ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్లలో లడ్డూలను కొనుగోలు చేసి భక్తులు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri5
5/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri6
6/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri7
7/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri8
8/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri9
9/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri10
10/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri11
11/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri12
12/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri13
13/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri14
14/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri15
15/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri16
16/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri17
17/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri18
18/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri19
19/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri20
20/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri21
21/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri22
22/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri23
23/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri24
24/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri25
25/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri26
26/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri27
27/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri28
28/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri29
29/30

Dasara Sharannavaratri celebrations held with grandeur on Indrakeeladri30
30/30

# Tag
Dussehra Dussehra Celebrations Dussehra Festival Dussehra Festival (Vijayadashami) vijayawada Andhra Pradesh Indrakeeladri devotional
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయనగరం : నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశ్వీరాదం (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : ముత్యపుపందిరిపై సీతా స్వయంవరం అలంకారంలో శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vallabhaneni Vamsi High Voltage Speech 1
Video_icon

బొచ్చు లెస్ కుక్క ఒకటి వచ్చి.. ఆఊరికి ఈఊరు ఎంతదూరమో.. ఈఊరుకి ఆఊరు అంతే దూరం
GD Nellore iTDP Murali Join YSRCP Party 2
Video_icon

స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికల వేళ TDP నుంచి YSRCP లోకి క్యూ కడుతున్న నేతలు
India vs West Indies 4th T20I Highlights 3
Video_icon

ఉప్పల్ లో విండీస్ విధ్వంసం.. భారత్ ఓటమి
YS Jagan Reaction On CJP Leaders Arrest 4
Video_icon

CJP నేతల అరెస్ట్ పై జగన్ రియాక్షన్
Seats Share High Drama In Kutami In AP Local Body Elections 2026 5
Video_icon

కూటమిలో సీట్ల హైడ్రామా.. బాబు Vs పవన్
Advertisement