ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

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విజయవాడ : ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో శరన్నవరాత్రి దసరా మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి.
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తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. ప్రత్యేక ఖడ్గమాలార్చన, ప్రత్యేక కుంకుమార్చన, ప్రత్యేక శతచండీహోమం, ప్రత్యేక శ్రీచక్రనవార్చనల్లో పెద్ద ఎత్తున ఉభయదాతలు పాల్గొన్నారు.
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అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు మల్లేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని నేరుగా అన్నప్రసాద భవనానికి చేరుకున్నారు.
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తర్వాత కనకదుర్గనగర్లోని ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్లలో లడ్డూలను కొనుగోలు చేసి భక్తులు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.
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