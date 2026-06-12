 భారీ లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు | Stock Market Close Sensex surges 1695 pts hopes US Iran peace deal 12 June | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీ లాభాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్లు

Jun 12 2026 3:55 PM | Updated on Jun 12 2026 4:09 PM

Stock Market Close Sensex surges 1695 pts hopes US Iran peace deal 12 June

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు శుక్రవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. ఇరాన్‌తో యుద్ధం ముగిసిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనతో స్టాక్‌ సూచీలు ఎగిశాయి. నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 461.30 పాయింట్లు లేదా 1.99 శాతం పెరిగి 23,622.90 వద్ద ముగిసింది. సెన్సెక్స్ 1,695.40 పాయింట్లు లేదా 2.30 శాతం పెరిగి 75,527.95 వద్ద స్థిరపడింది.

నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్‌లో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, లార్సెన్ అండ్ టూబ్రో టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 2.43 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 2.8 శాతం నష్టపోయాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ రియల్టీ, నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ 3 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. నిఫ్టీ ఐటీ తక్కువ పనితీరు కనబరిచింది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకి రెండేళ్లు.. వైఎస్సార్‌సీపీ సమర శంఖం (ఫొటోలు)
photo 3

కొత్త మలుపు మూవీతో టాలీవుడ్ కి పరిచయం అవుతున్న భైరవి (ఫొటోలు)
photo 4

టైటిల్ వేటకు సిద్ధమైన భారత మహిళలు...
photo 5

‘వెల్కమ్ టు ది జంగిల్’ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల (ఫొటోలు)

Video

View all
Pushpa Sreevani Strong Warning To Vangalapudi Anitha Comments 1
Video_icon

అసమర్థ, చేతకాని హోం మంత్రి... లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వాయించిన పుష్ప శ్రీవాణి
India–Ireland Series Might Be Moved, Raising Doubts Over Vaibhav’s Debut in Ireland 2
Video_icon

బుడ్జోడికి షాక్ ఐర్లాండ్ సిరీస్ డౌటే
Nandu & Madhukar Abscond UK Visa Scam 3
Video_icon

ఏ క్షణమైనా అరెస్ట్ పరారీలో నందుస్ ఫ్యామిలీ
YS Avinash Reddy Strong Counter Chandrababu 4
Video_icon

నిద్రపోతున్నావా.. కళ్ళు తెరిచి చూడు చంద్రబాబు..
YSRCP Perni Kittu Strong Counter To Nara Lokesh 5
Video_icon

11 టీమ్ కెప్టెనే ఏపీకి దిక్కు లోకేష్ కు పేర్ని కిట్టు కౌంటర్ అదుర్స్
Advertisement
 