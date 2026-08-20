దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం లాభాల్లో ముగిశాయి. రియాల్టీ, ప్రైవేట్ బ్యాంక్, ఐటీ షేర్ల మద్దతుతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ వరుస నష్టాలకు బ్రేక్ పడింది. సెన్సెక్స్ 628.04 పాయింట్లు లేదా 0.82 శాతం పెరిగి 77,537.72 వద్ద, నిఫ్టీ 153.55 పాయింట్లు లేదా 0.64 శాతం పెరిగి 24,231.85 వద్ద ముగిసింది.
నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో ఎటర్నల్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ టాప్ గెయినర్స్ గా నిలిచాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ రియాల్టీ దాదాపు 2 శాతం లాభంతో అధిగమించగా, నిఫ్టీ పీఎస్యూ బ్యాంక్, నిఫ్టీ మెటల్ తక్కువ లాభంతో తక్కువ పనితీరు కనబరిచాయి.
వరుస నష్టాలకు బ్రేక్.. రయ్మన్న రియార్టీ షేర్లు
Aug 20 2026 3:58 PM | Updated on Aug 20 2026 4:02 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం లాభాల్లో ముగిశాయి. రియాల్టీ, ప్రైవేట్ బ్యాంక్, ఐటీ షేర్ల మద్దతుతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ వరుస నష్టాలకు బ్రేక్ పడింది. సెన్సెక్స్ 628.04 పాయింట్లు లేదా 0.82 శాతం పెరిగి 77,537.72 వద్ద, నిఫ్టీ 153.55 పాయింట్లు లేదా 0.64 శాతం పెరిగి 24,231.85 వద్ద ముగిసింది.