2027లో జీతాలు ఎంత పెరగొచ్చు? సర్వే అంచనా ఇదే..

ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జాబ్ మార్కెట్లో అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓ వైపు ఏఐపై పెట్టుబడులు, మరోవైపు పెరుగుతున్న వ్యయాల నేపథ్యంలో కంపెనీలు ఉద్యోగుల జీతాల పెంపుపై ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో 2027లో అసలు వేతనాలు పెరుగుతాయా.. పెరిగితే ఎంత మేర పెరగొచ్చు.. యాజమాన్యాలు ఏం ఆలోచిస్తున్నాయి?
2027లో ఉద్యోగుల వేతనాలు మోస్తరుగా పెరగనున్నాయి. వృద్ధి ఆశయాలు, పెరుగుతున్న శ్రామిక శక్తి వ్యయాలు, నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగుల కోసం పోటీని తీవ్రతరం చేస్తూ కంపెనీల యాజమాన్యాలు స్థిరమైన వేతన పరిహార బడ్జెట్లను నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో 2027లో దేశంలో ఉద్యోగుల జీతాలు 9.1 శాతం మేర పెరుగుతాయని ఒక నివేదిక తెలిపింది. గ్లోబల్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ సంస్థ అయోన్ 2026-27కు గానూ భారత్లో వార్షిక వేతన పెరుగుదల, టర్నోవర్ సర్వే ఈమేరకు అంచనా వేసింది. ఇది 2026లో నమోదైన వాస్తవ సగటు వేతన పెరుగుదల 9 శాతంతో పోలిస్తే పెద్దగా మారడం లేదు. ఈ సర్వే 45 పరిశ్రమలలో 1,200 కి పైగా సంస్థల డేటాను విశ్లేషించింది. దీంతో ఇది దేశంలోని అతిపెద్ద వేతన పరిహార అధ్యయనాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
సర్వే ముఖ్యాంశాలు
బలమైన దేశీయ వినియోగం, స్థిరమైన పెట్టుబడులు, ఎగుమతి వృద్ధి వ్యాపార విశ్వాసానికి మద్దతు ఇస్తూనే ఉన్నాయి. కంపెనీలు వ్యయ క్రమశిక్షణను కొనసాగిస్తూ ప్రతిభలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
రంగాల వారీగా చూస్తే నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు 2027లో అత్యధికంగా 10.1 శాతం వేతన పెరుగుదలను అందించనున్నాయి. ఇంధన రంగంలో 9.9 శాతం, రియల్ ఎస్టేట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో 9.8 శాతం వేతనాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రతిభను నిలుపుకోవడంలో పెరుగుతున్న సవాళ్లను కూడా నివేదిక హైలైట్ చేసింది. మొత్తం అట్రిషన్ 2025లో 16.2 శాతం, 2024లో 17.1 శాతం నుండి 2026లో 18 శాతానికి పెరిగింది.
అదే సమయంలో, కంపెనీలు తమ కార్యకలాపాలలో ఏఐని వేగంగా ఏకీకృతం చేస్తున్నాయి. ఉత్పాదకతను AI సాధనాల స్వీకరణ సంవత్సరం క్రితం 46.1 శాతం ఉండగా 2026లో 56 శాతానికి పెరిగింది. అలాగే అన్ని ప్రధాన ఉద్యోగ కేటగిరీల్లోనూ ఏఐ వినియోగం విస్తరించింది.
యాజమాన్యాలు జీతాల పెంపు విషయంలో లక్ష్య విధానాన్ని ఎక్కువగా అవలంబిస్తున్నారని అయోన్ టాలెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇండియా పార్టనర్, రివార్డ్స్ కన్సల్టింగ్ లీడర్ రూపాంక్ చౌదరి తెలిపారు. "బలమైన దేశీయ వినియోగం, స్థిరమైన పెట్టుబడి, ఎగుమతి వృద్ధి వ్యాపార విశ్వాసానికి మద్దతు ఇస్తూనే ఉన్నాయి. యాజమాన్యాలు వ్యయ క్రమశిక్షణను కొనసాగిస్తూనే ప్రతిభలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి" అని పేర్కొన్నారు. యాజమాన్యాలు విస్తృత శ్రామిక శక్తిని, వేతన కోడ్ వ్యయ చిక్కులను అంచనా వేయాలని, దీన్ని ఉద్యోగులకు మెరుగ్గా తెలియజేయాలని అయోన్ టాలెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇండియా అసోసియేట్ పార్టనర్ అమిత్ కుమార్ ఒట్వానీ సూచించారు.