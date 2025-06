రేపటి కోసం ఏం చేస్తానో తెలుసా..?

రిచ్‌డాడ్‌ పూర్‌డాడ్‌ పుస్తక రచయిత రాబర్ట్‌ కియోసాకి ప్రతిఒక్కరి భవిష్యత్తు కోసం ఉన్నతమైన ఆలోచనలు ఎప్పుడు చేయాలో తెలిపారు. ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ ద్వారా ఈమేరకు కొన్ని ఆసక్తికర అంశాలు పంచుకున్నారు. దాంతో ఈ పోస్ట్‌ కాస్తా వివిధ సోషల్‌మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల్లో వైరల్‌గా మారింది.

ఎక్స్‌ వేదిక రాబర్ట్‌ కియోసాకి తెలిపిన పోస్ట్‌లో..‘మీ భవిష్యత్తు ఈ రోజే నిర్ణయించబడుతుంది. మరో రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజు మీ జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు. దయచేసి దాన్ని వృథా చేయకండి. ఈ రోజు నేను మరింత బిట్ కాయిన్ కొనుగోలు చేస్తున్నాను. దాంతోపాటు ఆంత్రప్రెన్యూర్‌షిప్‌కు సంబంధించి కొత్త పుస్తకంపై పనిచేస్తున్నాను. ఈ రోజు మీరు మీ భవిష్యత్తు కోసం ఏమి చేస్తున్నారు..? దయచేసి మీ ఈ రోజును గొప్ప రోజుగా మలుచుకోండి. జాగ్రత్త’ అని రాసుకొచ్చారు.

YOUR FUTURE is decided TODAY!!!



Saying it another way:



“TODAY is the most IMPORTANT DAY of YOUR LIFE. Please do not waste it.”



TODAY I am buying more BITCOIN and working on a new book on ENTREPRENEURSHIP.



What are you doing today….for your future?



You are important. Your…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 11, 2025