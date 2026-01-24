 పాకిస్తాన్‌ దరిద్రం.. పాత ఫోన్లూ కొనలేక అవస్థలు | Pakistan makes it cheaper to buy used mobile phones | Sakshi
పాకిస్తాన్‌ దరిద్రం.. పాత ఫోన్లూ కొనలేక అవస్థలు

Jan 24 2026 1:53 PM | Updated on Jan 24 2026 2:02 PM

Pakistan makes it cheaper to buy used mobile phones

తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంతో దాయాది దేశం పాకిస్తాన్  కొట్టుమిట్టాడుతోంది. అన్ని వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడి పౌరులకు కొత్త స్మార్ట​్‌ఫోన్‌ల సంగతి పక్కనపెడితే పాత (యూజ్డ్‌) ఫోన్లనూ కొనుక్కోవడమూ భారమైంది. దీంతో పాకిస్తాన్‌ ప్రభుత్వం..  యూజ్డ్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్లపై విధించే వాల్యుయేషన్, సుంకాలను తగ్గించింది.

ప్రస్తుత ధరల వద్ద కొత్త ఫోన్లు కొనుగోలు చేయడం సామాన్యులకు భారంగా మారడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. హై-ఎండ్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు అయిన ఐఫోన్ 14, ఐఫోన్ 15 సిరీస్‌తో పాటు ఇతర వేరియంట్లకు కూడా కొత్త అంచనా విలువలను కస్టమ్స్ వాల్యుయేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఖరారు చేసింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ల ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సవరణ అవసరమైందని కస్టమ్స్ అధికారులు వెల్లడించారు. డాన్ పత్రిక నివేదిక ప్రకారం.. ఐఫోన్ వంటి మోడళ్లు వయస్సు పెరిగే కొద్దీ, వారి ప్రాథమిక రిటైల్ జీవితకాలం ముగింపునకు చేరుకునే సరికి సహజంగానే విలువ కోల్పోతాయి.

మార్కెట్ రేట్లకు అనుగుణంగా విలువలను సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా, ఉపయోగించిన స్మార్ట్‌ఫోన్లను పౌరులకు మరింత సరసమైన ధరలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ రీవ్యాల్యూయేషన్‌ చేపట్టారు. తాజా అప్‌డేట్‌లో నాలుగు ప్రముఖ బ్రాండ్లకు చెందిన 62 మోడళ్ల హ్యాండ్‌సెట్లు ఉన్నాయి.

శాంసంగ్, గూగుల్ వంటి కంపెనీల మార్కెట్ డేటా, అధికారిక ట్రేడ్-ఇన్ ధరలను పరిశీలించిన తర్వాత కొత్త విలువలు నిర్ణయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం మొబైల్ ఫోన్లపై అమ్మకపు పన్ను, నిలిపివేత పన్ను, ప్రత్యేక సుంకాలు వంటి సంక్లిష్టమైన పన్ను విధానం అమల్లో ఉండగా, ఇవన్నీ ప్రభుత్వ నోటిఫై చేసిన వాల్యుయేషన్ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.

2026 కోసం సవరించిన వ్యాల్యూయేషన్లు‌ 2024తో పోలిస్తే యూజ్డ్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్ల విలువల్లో భారీ తగ్గుదలని చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యూజ్డ్‌ ఐఫోన్ల ధరలు 32% నుంచి 81% వరకు తగ్గాయి. ఈ మార్పులతో పాకిస్తాన్‌లో పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ల ధరలు తగ్గి, వినియోగదారులకు కొంతమేర ఉపశమనం లభిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

