 ఎక్కువ మైలేజ్ కోసం ఒక్క కిట్: రూ.83 వేలతో.. | Nissan Magnite Gets Affordable CNG Retrofit Option With 3 Year Warranty, Priced At ₹82,999 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎక్కువ మైలేజ్ కోసం ఒక్క కిట్: రూ.83 వేలతో..

May 4 2026 5:01 PM | Updated on May 4 2026 5:22 PM

Nissan GRAVITE CNG Debuts Know The Details

నిస్సాన్ మోటార్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (NMIPL) ఆల్ న్యూ నిస్సాన్ గ్రావైట్ కోసం.. ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందిన సీఎన్‌జీ రిట్రోఫిట్ కిట్‌ను లాంచ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 82,999. ఇది దేశంలోని 16 రాష్ట్రాల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ సీఎన్‌జీ కిట్‌ను మోటోజెన్ తయారు చేసి.. నాణ్యతను కూడా నిర్ధారించింది. వినియోగదారులు ఈ కిట్‌ను నిస్సాన్ అధికారిక డీలర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు. కంపెనీ ఈ కిట్‌పై 3 సంవత్సరాలు లేదా 1 లక్ష కిలోమీటర్ల వరకు వారంటీ కూడా లభిస్తుంది.

సీఎన్‌జీ రిట్రోఫిట్ కిట్‌లో రెండు 25 లీటర్ సిలిండర్లు ఉంటాయి. కాబట్టి దీనిని కారులో ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కూడా అదే స్పేస్ ఉంటుంది. మూడో వరుస సీటింగ్‌లో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. తక్కువ ఖర్చుతో.. కొంత ఎక్కువ మైలేజ్ కావాలనుకునే వారు ఈ కిట్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.

ఇదీ చదవండి: విజయ్ కార్ కలెక్షన్: లెక్సస్ నుంచి స్విఫ్ట్ వరకు..

# Tag
Nissan CNG
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్‌ ఇంటి దగ్గర భారీ భద్రత.. అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

విజయ్‌ విజిల్‌ మోత.. రీసౌండ్‌ ఓ రేంజ్‌లోనే.. (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల వేళ.. తిరుమలలో త్రిష ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 4

43 ఏళ్ల 'యంగ్' హీరోయిన్ త్రిష బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Thalapathy Vijay Cousin First Reaction Over TVK Party Sucess 1
Video_icon

మా బావ గెలుపు చాలా ఆనందంగా ఉంది
TVK Leads In Tamil Nadu Assembly Elections 2
Video_icon

దూసుకుపోతున్న విజయ్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ దగ్గర TVK
YS Jagan First Reaction on TVK Vijay Victory 3
Video_icon

LIVE : విజయ్ గెలుపు జగన్ రియాక్షన్
TVK Party Lead in Tamil Nadu Election 4
Video_icon

LIVE : దూసుకుపోతున్న విజయ్

CM Stalin trailing in Kolathur Tamilnadu Elections Results 5
Video_icon

సీఎం స్టాలిన్ ఓటమి...! విజయ్ దెబ్బ అదుర్స్
Advertisement
 