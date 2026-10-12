అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో.. వారం రోజుల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిన పసిడి, ఆ తర్వాత నష్టాల్లోకి జారుకుంది. సోమవారం స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.5 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4,171.18 డాలర్లకు చేరింది. అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర కూడా 0.5 శాతం పడిపోయి ఔన్సుకు 4,195.50 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది. దీనికి కారణాలు ఏమిటనే విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణాలు?
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలపై అమెరికా డాలర్ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. డాలర్ బలపడితే.. ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో బంగారం కొనుగోలు చేయడం కొంత ఖరీదవుతుంది. దీంతో.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడికి డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు.. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నప్పటికీ బంగారం ధరలు పెద్దగా పుంజుకోలేకపోతున్నాయి. సాధారణంగా యుద్ధాలు, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారంపై ఆసక్తి చూపిస్తారు. కానీ ప్రస్తుతం డాలర్ బలం, అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
అమెరికా గణాంకాల కోసం ఎదురుచూపులు
ఈ బుధవారం అమెరికా వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) గణాంకాలు విడుదల కానున్నాయి. గురువారం.. ఉత్పత్తిదారుల ధరల సూచీ (PPI), రిటైల్ అమ్మకాల వివరాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ గణాంకాలు అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలియజేస్తాయి.
ఒకవేళ ద్రవ్యోల్బణం అంచనాల కంటే ఎక్కువగా నమోదైతే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు బలపడతాయి. దీంతో డాలర్, బాండ్ రాబడులు మరింత పెరిగి బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అదే.. ద్రవ్యోల్బణం తక్కువగా నమోదైతే పరిస్థితి మరోలా ఉంటుంది. వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై అంచనాలు తగ్గితే.. డాలర్ బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరగడానికి కొంత మద్దతు ఇవ్వవచ్చు.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం కీలకం
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయాలు బంగారం ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఎందుకంటే బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా.. వడ్డీ ఆదాయం లభించదు. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బాండ్ల వంటి ఆదాయం ఇచ్చే మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. దీంతో బంగారంపై ఆసక్తి తగ్గవచ్చు.
బంగారంతో పాటు ఇతర విలువైన లోహాల ధరల్లోనూ మార్పులు కనిపించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర 0.3 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 60.62 డాలర్లకు చేరింది. ప్లాటినం ధర 0.2 శాతం తగ్గి 1,690.90 డాలర్లకు పడిపోయింది. అయితే పల్లాడియం ధర మాత్రం 0.6 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 1,154.21 డాలర్లకు చేరింది.
నిపుణుల అంచనా
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఏ దిశగా కదులుతాయనేది అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలపై ఆధారపడి ఉంది. డాలర్ బలంగా కొనసాగితే ధరలపై ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. మరోవైపు, వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై అంచనాలు తగ్గితే పసిడికి మద్దతు లభించవచ్చు. అందువల్ల రాబోయే రోజుల్లో ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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ఇండియాలో ఈ రోజు గోల్డ్ రేట్లు
భారతదేశంలో కూడా ఈ రోజు (సోమవారం) బంగారం ధరలు తగ్గాయి. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి రేట్లలో కీలక మార్పులు సంభవించాయి. ఏ నగరంలో గోల్డ్ రేటు ఎలా ఉందో.. ఈ కింద చూడవచ్చు.