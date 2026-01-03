బంగారం రూ.2 లక్షలు.. వెండి రూ.3 లక్షలు?

గత ఏడాది కాలంలో బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరగడంతో పెట్టుబడిదారుల దృష్టి మళ్లీ ఈ విలువైన లోహాలపై పడింది. ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బంగారం, వెండిని సురక్షిత పెట్టుబడులుగా భావించే వారి సంఖ్య ఎక్కువవుతోంది. ఈ క్రమంలో 2026 నాటికి బంగారం తులం (10 గ్రాములు) ధర రూ.2 లక్షలకు, వెండి కిలో ధర రూ.3 లక్షలకు చేరుతాయా? అనే ప్రశ్న మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీసింది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయులకు దగ్గరగా ఉన్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ.1.35 లక్షల నుంచి రూ.1.40 లక్షల మధ్య ట్రేడవుతోంది. అదే విధంగా వెండి ధర కిలోకు సుమారు రూ.2.3 లక్షల నుంచి రూ.2.5 లక్షల వరకు ఉంది. ఈ ధరలు గత కొన్ని సంవత్సరాలతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు భవిష్యత్ ధరలపై ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం 2026 వరకు బంగారం, వెండి ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం కొందరు ఊహిస్తున్నట్లుగా అత్యధిక స్థాయిలైన రూ.2 లక్షలు, రూ.3 లక్షలను తాకడం మాత్రం అంత సులభం కాదని వారు చెబుతున్నారు. మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలంగా కొనసాగితే 2026 చివరి నాటికి బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1.5 లక్షల నుంచి రూ.1.7 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అదే విధంగా వెండి ధర కిలోకు రూ.2.3 లక్షల నుంచి రూ.2.6 లక్షల పరిధిలోనే స్థిరపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని విశ్లేషిస్తున్నారు.
బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడానికి పలు అంతర్జాతీయ కారణాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి, కొన్ని దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాలు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉండటం, అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడే సూచనలు కనిపించడం కూడా బంగారానికి అనుకూలంగా మారుతున్నాయి.
మరోవైపు వెండికి సంబంధించిన డిమాండ్ కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పరిశ్రమల అవసరాల కోసం వెండి వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ కారణాల వల్ల వెండి ధరలు బలంగా నిలబడుతున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే బంగారం, వెండి భవిష్యత్తులో పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన లాభాలు అందించే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, అతిగా అంచనాలు వేసుకోవడం కంటే మార్కెట్ పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా గమనించడం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.