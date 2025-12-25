 ఆకాశంలో ఇక ‘కొత్త విమానాలు’ | Fresh Wings in the Sky New Airlines Get Approval | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆకాశంలో ఇక ‘కొత్త విమానాలు’

Dec 25 2025 11:37 AM | Updated on Dec 25 2025 11:42 AM

Fresh Wings in the Sky New Airlines Get Approval

దేశీ గగనతలంపై త్వరలో కొత్త ఎయిర్‌లైన్స్‌ రెక్కలు విప్పుకోనున్నాయి. ఇటీవలే ఇండిగో సంక్షోభంతో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రభుత్వం.. ఈ రంగంలో పోటీని పెంచేందుకు వీలుగా రెండు కొత్త సంస్థల కార్యకలాపాలకు పచ్చజెండా ఊపింది.

కేరళకు చెందిన అల్‌హింద్‌ గ్రూప్‌ కంపెనీ అల్‌ హింద్‌ ఎయిర్, ఫ్లైఎక్స్‌ప్రెస్‌ సంస్థలకు పౌర విమానయాన శాఖ నిరభ్యంతర పత్రం (ఎన్‌వోసీ) మంజూరు చేసింది. మరోవైపు ఇప్పటికే ఎన్‌వోసీని సొంతం చేసుకున్న శంఖ్‌ఎయిర్‌ సైతం 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్నట్టు బుధవారం ప్రకటించింది.

వచ్చే రెండు మూడేళ్లలో 20–25 ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లకు తమ సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటామని సంస్థ చైర్మన్, ఎండీ శర్వణ్‌కుమార్‌ విశ్వకర్మ కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడుతో భేటీ అనంతరం మీడియాకు తెలిపారు. దేశీయంగా 9 విమానయాన సంస్థలు సేవలు అందిస్తుండగా, ఇండిగో, ఎయిర్‌ఇండియా 90 శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయి.

ఇప్పటికే ఎన్‌వోసీ పొందిన సంస్థలు తదుపరి దశలో ఎయిర్ ఆపరేటర్ సర్టిఫికేట్ (ఏఓసీ) కోసం డీజీసీఏ నుంచి అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియలో భద్రతా ప్రమాణాలు, పైలట్లు–సిబ్బంది శిక్షణ, విమానాల సమీకరణ, నిర్వహణ వ్యవస్థలపై కఠిన పరిశీలన జరుగుతుంది. అనుమతులు పూర్తయిన తర్వాత దేశీయ రూట్లతో పాటు మధ్యప్రాచ్యం, దక్షిణాసియా వంటి ప్రాంతాలకు అంతర్జాతీయ సేవలపై కూడా ఈ సంస్థలు దృష్టి పెట్టే అవకాశముంది. ముఖ్యంగా కేరళ కేంద్రంగా పనిచేసే సంస్థలు గల్ఫ్ దేశాలకు ప్రయాణికుల డిమాండ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయి.

కొత్త ఎయిర్‌లైన్స్ రాకతో టికెట్ ధరల్లో పోటీ పెరిగి ప్రయాణికులకు మరిన్ని ఎంపికలు లభించనున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అలాగే చిన్న నగరాలు, టైర్-2, టైర్-3 పట్టణాలకు కనెక్టివిటీ మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొస్తున్న ప్రాంతీయ విమానయాన పథకాలకు కూడా ఇవి తోడ్పడతాయని అంచనా. అదే సమయంలో ఇంధన ధరలు, విమానాల లీజింగ్ ఖర్చులు, నైపుణ్య సిబ్బంది కొరత వంటి సవాళ్లను కొత్త సంస్థలు ఎలా ఎదుర్కొంటాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కర్నూల్ ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో రిపీట్! (చిత్రాలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా టాలీవుడ్‌ ప్రో లీగ్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ తమన్నా ఇంట్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

శరత్ కుమార్-రాధిక క్రిస్మస్ లంచ్‌లో కోలీవుడ్ స్టార్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

హృతిక్ రోషన్ కజిన్ పెళ్లి.. సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Christmas Celebrations At Miracle Center Visakhapatnam 1
Video_icon

మిరాకిల్ సెంటర్ లో క్రిస్మస్ వేడుకలు
YS Jagan Christmas Prayers CSI Church At Pulivendula 2
Video_icon

పులివెందుల క్రిస్మస్ ప్రార్థనల్లో వైఎస్ జగన్

YS Jagan Christmas Celebrations At Pulivendula CSI Church 3
Video_icon

కుటుంబ సమేతంగా క్రిస్మస్ సంబరాల్లో YS జగన్
Lady Fan Sings Superb Song On YS Jagan For Birthday Gift 4
Video_icon

వైఎస్ జగన్ పై అద్భుతమైన పాట పాడిన వీరాభిమాని
Christmas Celebrations At St Marys Basilica Church In Secunderabad 5
Video_icon

St. Mary's చర్చిలో ఘనంగా క్రిస్మస్ సంబరాలు
Advertisement
 