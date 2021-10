సంపాదించడంలోనే కాదు.. అందులోంచి దానాలు చేయడం ద్వారా కూడా ధనికులు కొందరు శెభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నారు. బిల్‌గేట్స్‌, వారెన్‌ బఫెట్‌, మార్క్ జుకర్‌బర్గ్‌ లాంటి అపర కుబేరులు సైతం ఈ లిస్ట్‌లో ఉన్నారు. కానీ, ఈ జాబితాలో టాప్‌ 2 పొజిషన్‌లో ఉన్నవాళ్లు మాత్రం.. చాలా వెనుకంజలో ఉన్నారు. పైగా వీళ్లిద్దరి వ్యవహార శైలిపై తోటి కుబేరులతో పాటు ప్రముఖులు సైతం మడిపడుతూనే ఉన్నారు.

ముఖ్యంగా స్పేస్‌ టూరిజంలో పోటీతో అపర కుబేరులు ఎలన్‌ మస్క్‌, జెఫ్‌ బెజోస్‌లు అడ్డగోలుగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. భూమి మీద ఎన్నో సమస్యల్ని పరిష్కరించే అవకాశం ఉన్నా.. అంతరిక్ష ప్రయోగాల పేరుతో వృధా ఖర్చు చేస్తున్నారనే విమర్శ ఈమధ్య బాగా వినిపిస్తోంది. బిల్‌గేట్స్‌తో పాటు ప్రిన్స్‌ విలియమ్‌ లాంటి ప్రముఖులు సైతం విమర్శించిన వాళ్లలో ఉన్నారు. అయితే ఈ విమర్శలపై తాజాగా ఓ రేడియో ఇంటర్వ్యూలో స్పేస్‌ఎక్స్‌ బాస్‌ ఎలన్‌ మస్క్‌ స్పందించాడు. ‘విమర్శల నేపథ్యంలో మార్పు ఆశించొచ్చా’ అని రేడియో జాకీ అడిగిన ప్రశ్నకు.. ‘ఆసక్తి-అవకాశం ఉన్నప్పుడు విమర్శలను ఎందుకు పట్టించుకోవడం’ అంటూ సింగిల్‌ లైన్‌లో విమర్శలకు తన బదులు ఇచ్చాడు.

Hopefully enough to extend life to Mars

— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2021