 ఈ రాశి వారికి పరపతి పెరుగుతుంది.. ఆస్తిలాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 26-09-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి పరపతి పెరుగుతుంది.. ఆస్తిలాభం

Sep 26 2025 12:40 AM | Updated on Sep 26 2025 12:40 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 26-09-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజ మాసం, తిథి: శు.చవితి ఉ.6.19 వరకు, తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: విశాఖ రా.8.14 వరకు, తదుపరి అనూరాధ, వర్జ్యం: రా.12.40 నుండి 2.26 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.17 నుండి 9.05 వరకు, తదుపరి ప.12.19 నుండి 1.07 వరకు,అమృత ఘడియలు: ఉ.10.29 నుండి 12.15 వరకు.

సూర్యోదయం : 5.52
సూర్యాస్తమయం :  5.53
రాహుకాలం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు
యమగండం :  ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు 

మేషం.... రుణాలు తీరతాయి. ఆర్థిక విషయాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. సన్నిహితుల నుంచి సహాయం అందుతుంది. ఆహ్వానాలు రాగలవు. వ్యాపారాలు , ఉద్యోగాలలో పురోగతి.

వృషభం... కొన్ని వ్యవహారాలు అప్రయత్నంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక లాభాలు. పోటీపరీక్షల్లో విజయం. శుభవార్తలు. వ్యాపారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

మిథునం... దూరప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా చికాకులు. అనారోగ్యం. కొన్ని పనులు వాయిదా వేస్తారు. సోదరులతో కలహాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

కర్కాటకం.... వ్యయప్రయాసలు. బంధువులు, మిత్రులతో విభేదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తారు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.

సింహం.... పరపతి పెరుగుతుంది. నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. సంఘంలో గౌరవం. వస్తులాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త హోదాలు.

కన్య.... ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ప్రయాణాలలో మార్పులు. కుటుంబసమస్యలు. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.

తుల.... పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. శుభవార్తలు వింటారు. ఆస్తిలాభం. సోదరులతో సఖ్యత. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో అనుకూలత.

వృశ్చికం... మిత్రులతో విభేదాలు. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమ తప్పదు. పనులలో ఆటంకాలు. ఆస్తి వివాదాలు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగులకు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.

ధనుస్సు.... చేపట్టిన పనుల్లో విజయం. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తినిస్తాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.

మకరం..... దూరప్రాంతాల నుంచి కీలక సమాచారం. ఉద్యోగయోగం. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహం.

కుంభం... శ్రమాధిక్యం. పనులలో తొందరపాటు. బంధువుల కలయిక. ఇంటాబయటా చికాకులు. అనుకోని ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొన్ని ఇబ్బందులు.

మీనం.... వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. అనుకోని ప్రయాణాలు. బంధువులతో వివాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పార్టీలో మెరిసిన 90స్‌ సినీ తారలు (ఫొటోలు)
photo 2

కాత్యాయనీ దేవిగా దుర్గమ్మ (ఫొటోలు)
photo 3

ఈ గ్లో ఎప్పటికీ తగ్గదంటున్న బ్యూటీ.. ఎవరో గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

బ్లాక్‌ స్కర్ట్‌లో మ్యాడ్ స్క్వేర్‌ బ్యూటీ రెబా మోనికా అందాలు (ఫొటోలు)
photo 5

తండ్రి బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసిన సానియా మీర్జా.. ఆ కారు హైలైట్‌! (ఫొటోలు)

Video

View all
AP CID Police Arrests YSRCP Social Media Activist Sai Bharghav 1
Video_icon

సాయి భార్గవ్ ను అరెస్ట్ చేసిన సీఐడీ
ED Investigation On Jagapathi Babu Over Sahithi Infra Case 2
Video_icon

ఈడీ ఎదుట విచారణకు హాజరైన సినీ నటుడు జగపతిబాబు
Kadapa Mayor Suresh Babu SHOCKING COMMENTS on MLA Madhavi Reddy 3
Video_icon

మిమ్మల్ని చూసి టీడీపీ నేతలే అసహ్యించుకుంటున్నారు: సురేష్
Andhra University Student Manikanta Incident 4
Video_icon

AU Students: మణికంఠ మృతికి వీసీనే కారణం
Hero Dharma Mahesh Responds on His Relation With Rithu Chowdary 5
Video_icon

రీతూతో రిలేషన్‌పై స్పందించిన ధర్మ మహేశ..!
Advertisement
 