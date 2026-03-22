 ఈ రాశి వారికి వ్యాపారాలలో అధిక లాభాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 22-03-2026 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి వ్యాపారాలలో అధిక లాభాలు

Mar 22 2026 1:07 AM | Updated on Mar 22 2026 1:07 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 22-03-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి: శు.చవితి రా.12.09 వరకు తదుపరి పంచమి, నక్షత్రం: భరణి రా.1.34 వరకు తదుపరి కృత్తిక, వర్జ్యం: ప.11.59 నుండి 1.31 వరకు, దుర్ముహూర్తం: సా.4.31 నుండి 5.19 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.9.01 నుండి 10.31 వరకు.

సూర్యోదయం        :  6.07
సూర్యాస్తమయం    :  6.07
రాహుకాలం :  సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

మేషం: చిన్ననాటి మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్య సమస్యలు తీరతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు  సంతృప్తినిస్తాయి. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు.

వృషభం: కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. పనులలో ఆటంకాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు.  శ్రమ మరింత పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు విధులు.

మిథునం: కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆర్థికాభివృద్ధి. ముఖ్య నిర్ణయాలు. బంధువుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కొన్ని మార్పులు.

కర్కాటకం: కుటుంబసభ్యులతో సఖ్యత. శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యాపారాలలో అధిక లాభాలు. ఉద్యోగాలలో ఎదురులేని పరిస్థితి.

సింహం: ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆలయ దర్శనాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ఆరోగ్యభంగం. అనుకోని ప్రయాణాలు.  వ్యాపారాలు,  ఉద్యోగాలలో మార్పులు. శ్రమా«ధిక్యం.

కన్య: బంధువులతో కొన్ని వివాదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. దూరప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. ఇంటాబయటా చికాకులు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో పనిభారం

తుల: పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.  సంఘంలో విశేష పేరుప్రతిష్ఠలు. బంధువుల నుంచి ఆసక్తికరమైన సమాచారం. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొత్త ఆశలు.

వృశ్చికం: పనులు దిగ్విజయంగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాల పరిష్కారం. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కాంట్రాక్టులు దక్కించుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మరింత పురోగతి.

ధనుస్సు: ముఖ్య నిర్ణయాలలో నిదానం అవసరం. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. బంధువులతో విరో«ధాలు. వ్యయప్రయాసలు. వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకోని మార్పులు.

మకరం: కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు.  ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు.  పనులలో జాప్యం. ధనవ్యయం. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపార విస్తరణలో అవాంతరాలు. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు.

కుంభం: కొత్త మిత్రులతో పరిచయాలు. సంఘంలో గౌరవం. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.  చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు.ఉద్యోగులకు హోదాలు.

మీనం: బంధువులతో తగాదాలు. ప్రయాణాలు వాయిదా. శ్రమ పెరుగుతుంది. పనుల్లో ఆటంకాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు. వ్యాపారాలు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగాలలో కొన్ని ఇబ్బందులు.

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

బుజ్జి అభిమానితో భోజనం చేసిన 'విరోష్‌' జోడీ (ఫోటోలు)
photo 2

డైరెక్టర్‌గా ‘జబర్దస్త్’ కమెడియన్‌..‘కామాఖ్య’ టీజర్‌ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వేలాది భక్తుల మధ్య కైరుప్పల పిడకల సంబరం (ఫొటోలు)
photo 4

వాళ్లు అప్పుడు నాకు సూపర్‌స్టార్స్‌.. ఇప్పుడు నేను (ఫొటోలు)
photo 5

గద్దర్ అవార్డ్ వేడుక కోసం అక్కినేని కోడలు ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Ram Charan’s Peddi Release Postponed Again 1
Video_icon

పెద్ది విడుదల మళ్ళీ వాయిదా? వార్తల్లో నిజమెంత?
Jada Sravan Kumar Fires On Nara Lokesh Over Job Calendar 2
Video_icon

యువతకు ముష్టి వేస్తున్నారా? జాబ్ క్యాలెండర్ పై జడ శ్రవణ్ రియాక్షన్
Pope Serious on Trump Mass Declaration 3
Video_icon

హాట్ టాపిక్ కు అడ్డాగా అమెరికా డొనాల్డ్ ట్రంప్ Vs పోప్
Heavy Rains with Gusty Winds in AP, Yellow Alert Issued for Several Districts 4
Video_icon

ఏపీలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
Central Govt Key Decision on Commercial Cylinders 5
Video_icon

వలస కూలీలకు గుడ్ న్యూస్ కమర్షియల్ గ్యాస్ పై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
