 సర్ ఆర్థర్ కాటన్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Pays Tribute To Sir Ardar Cotton | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సర్ ఆర్థర్ కాటన్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

May 15 2026 10:09 AM | Updated on May 15 2026 10:13 AM

YS Jagan Pays Tribute To Sir Ardar Cotton

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు సర్ ఆర్థర్ కాటన్ జయంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. సర్ ఆర్థర్ కాటన్‌కు నివాళి అర్పించారు. ఈ క్రమంలో వ్యవసాయ, నీటిపారుదల రంగానికి ఆయన చేసిన కృషిని ఎప్పటికీ మరువలేమని కొనియాడారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘గోదావరి జిల్లాలు నేడు పచ్చని పంట పొలాలతో అలరారుతున్నాయంటే అందుకు కారణం సర్ ఆర్థర్ కాటన్. సముద్రంలో కలిసిపోతున్న వరద నీటికి అడ్డుకట్ట వేసి రాజమహేంద్రవరం సమీపంలో ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్టును నిర్మించి.. లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, తాగునీరు అందించిన మహనీయుడు. వ్యవసాయ, నీటిపారుదల రంగానికి ఆయన చేసిన కృషిని ఎప్పటికీ మరువలేం అని’ పోస్టు చేశారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్టైల్ మార్చిన బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)
photo 2

రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ మూవీ ఈ ఫోటోలు చూశారా...(ఫొటోలు)
photo 3

టీడీపీ ఖాకీచకంపై..కర్నూలులో వైఎస్సార్‌సీపీ భారీ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాకుళం : అంగరంగ వైభవంగా నీలమ్మ తల్లి పండుగ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫారిన్ వెకేషన్‌లో మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Josh Inglis IPL Auction Masterplan Revealed 1
Video_icon

పెళ్లి పేరుతో ప్రీతి జింటాతో డ్రామాలు.. బయటపడ్డ ఆసీస్ బ్యాటర్ జోష్ ఇంగ్లిస్ బాగోతం
CM Vijay First Review Meeting At Secretariat 2
Video_icon

CM విజయ్ ఫస్ట్ రివ్యూ మీటింగ్
Bihar Education Minister Mithilesh Tiwari Comments On Girls 3
Video_icon

అసలు అమ్మాయిలు ఎందుకు చదువుకోవాలి.. వైరల్ అవుతున్న బీహార్ మంత్రి మాటలు
CM Chandrababu Big Conspiracy On Simhachalam Appanna Konda 4
Video_icon

నరసింహస్వామి కొండకే బాబు ఎసరు..
Kaveri Travels Bus Catches Fire In Bheemavaram 5
Video_icon

కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు, బస్సు దగ్ధం
Advertisement
 