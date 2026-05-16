 కాకినాడలో ఘోర ప్రమాదం.. నలుగురు మృతి | Road Accident At Kakinada | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాకినాడలో ఘోర ప్రమాదం.. నలుగురు మృతి

May 16 2026 7:58 AM | Updated on May 16 2026 8:00 AM

Road Accident At Kakinada

సాక్షి, కాకినాడ: కాకినాడలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఉపాధి పనుల కోసం వెళ్తున్న కూలీలను టిప్పర్‌ లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందగా.. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో, వారిని చికిత్స కోసం జీజీహెచ్‌కు తరలించారు.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కాకినాడ రూరల్‌ కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద టిప్పర్‌ లారీ బీభత్సం సృష్టించింది. బ్రిడ్జి దగ్గర ఉపాధి పనుల కోసం వెళ్తున్న కూలీలపైకి టిప్పర్‌ దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. ఉదయాన్నే ఉపాధి పనులకు వెళ్తూ రోడ్డు దాటుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కాగా, మృతులను సత్యవతి, కృష్ణవేణి, చిట్టెమ్మ, అన్నవరంగా గుర్తించారు. వీరంతా చీడగ గ్రామానికి చెందినట్టు సమాచారం.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయనగరం : అతిథులు వచ్చేశాయోచ్‌... (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌..ఏసీ కోచ్‌లో మంటలు (ఫొటోలు)
photo 3

మరింత ఫ్యాషన్‌ లుక్‌లో అక్కినేని కోడలు శోభిత (ఫోటోలు)
photo 4

శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ లయ.. ఫోటోలు
photo 5

సీమంతం ఫొటోలు షేర్‌ చేసిన దేవిశా శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Gannavaram Airport To Be Closed In Coming Days 1
Video_icon

కూటమి సర్కార్ బిగ్ డెసిషన్.. త్వరలో గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్ మూసివేత...?
Petrol And Diesel Rate Hikes In India 2
Video_icon

కేంద్ర నిర్ణయంతో.. సామాన్యులపై పెట్రో బాదుడు

Malladi Krishna Rao Comments On His Victory Puducherry Election Results 3
Video_icon

ప్రభుత్వం నుండి నాకు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ వద్దు.. ప్రజలే నా సెక్యూరిటీ
High Court Cancels Bail Petition Of Bandi Bhagirath 4
Video_icon

బండి భగీరథ్ కు బిగ్ షాక్.. బెయిల్ పిటిషన్ ను నిరాకరించిన హై కోర్టు
Priyanka Supported Satheesan Elected As CM For Kerala 5
Video_icon

చెల్లి మాటే నెగ్గింది.. కేరళలో చక్రం తిప్పిన ప్రియాంక
Advertisement
 