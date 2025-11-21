 నూతన ఆవిష్కరణలతోనే పేదరిక నిర్మూలన | Nitin Gadkari visits to Prasanthi Nilayam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నూతన ఆవిష్కరణలతోనే పేదరిక నిర్మూలన

Nov 21 2025 4:52 AM | Updated on Nov 21 2025 4:52 AM

Nitin Gadkari visits to Prasanthi Nilayam

సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ

ప్రశాంతి నిలయం: సాంకేతిక విజ్ఞా­నం ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలతోనే పేదరిక నిర్మూలన సాధ్యమని కేంద్ర మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ అన్నా­రు. శ్రీసత్య­సాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయం సాయికుల్వంత్‌ సభా మందిరంలో గురువారం సత్యసాయి శతజయంతి వే­డు­కలలో భాగంగా సత్యసాయి సే­వాసంస్థల 11వ జాతీయ సదస్సు నిర్వహించారు. ముఖ్యఅతిథిగా హా­జౖ­రెన గడ్కరీ మాట్లాడుతూ.. సత్యసాయి బాబా ఆధ్యాత్మిక బోధనలు, సేవా కార్యక్రమాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చారన్నారు. తాను ఇక్కడి భక్తిభావనను, విలువలను, సేవా భావాన్ని చూసి ప్రేరణ పొంది తదుపరి జీవితంలో మరింత మంచి చే­యాలనే తపనతోనే వచ్చానని చెప్పారు.

ప్రతి మ­నిషిలో సత్ప్రవర్తన, మంచి సాంగత్యం, ఉన్నత వి­ద్యాగుణం ఉత్తముడిలా తీర్చిదిద్దుతాయన్నారు. ఎ­దు­టి వ్యక్తి అవసరాలను గుర్తించి చేతనైన సాయం చేసే గుణాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. సత్యసాయిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఆయన ఆశయాలను ముందుకు నడిపే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం సత్యసాయి సేవా సంస్థల  కార్యక్రమాల వివరాలతో కూడిన పుస్తకాన్ని సెంట్రల్‌ ట్రస్ట్‌ సభ్యులు విడుదల చేశారు. అంతకుముందు గడ్కరీ సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కవ్వించే చూపులతో శ్రీలీల.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 2

గ్రాండ్‌గా ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా.. హాజరైన సినీతారలు (ఫోటోలు)
photo 3

భర్తతో కలిసి శ్రీలంకలో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 4

సిస్టర్‌ శిల్పా శిరోద్కర్ బర్త్‌డే.. చెల్లిపై నమ్రతా ప్రశంసలు (ఫోటోలు)
photo 5

రివాల్వర్ రీటా ప్రమోషన్స్‌లో కీర్తి సురేశ్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
MLA Akepati Amarnath Reddy Praises On YS Jagan Over AP Medical Colleges 1
Video_icon

తండ్రికి తగ్గ తనయుడు.. వైఎస్ జగన్ పై ప్రశంసలు
Kerala Govt Alert To Ayyappa Devotees About Brain Eating Amoeba 2
Video_icon

బ్రెయిన్ తినే వైరస్.. అయ్యప్ప భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్

IDF Uncovers 7 Kilometer Long Gaza Terror Tunnel 3
Video_icon

గాజాలో 7 కి. మీ టన్నెల్ గుర్తింపు.. లోపల 80 నివాస క్వార్టర్ లు
AP High Court Serious On AP Govt Over Vijayawada Swaraj Maidan 4
Video_icon

మరోసారి ఏపీ ప్రభుత్వంపై హైకోర్టు అసహనం..
YS Jagan Slogans At Begumpet Airport Hyderabad 5
Video_icon

సీఎం జగన్ నినాదాలతో దద్దరిల్లిన హైదరాబాద్
Advertisement
 