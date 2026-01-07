 కేడర్‌ ఎవరూ భయపడొద్దు.. నల్లజర్ల బాధితులకు వైఎస్‌ జగన్‌ హామీ | Nallejerla Victims Meet YS Jagan At Tadepalli | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేడర్‌ ఎవరూ భయపడొద్దు.. నల్లజర్ల బాధితులకు వైఎస్‌ జగన్‌ హామీ

Jan 7 2026 7:08 PM | Updated on Jan 7 2026 7:23 PM

Nallejerla Victims Meet YS Jagan At Tadepalli

సాక్షి, తాడేపల్లి: నల్లజర్ల పోలీసు బాధితులు తాజాగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఘటన అనంతర పరిణామాలను బాధితులు.. వైఎస్‌ జగన్ కు వివరించారు. పోలీసులు తమను బెదిరించడం, థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించడం,  నడిరోడ్డుపై నడిపించిన తీరును కార్యకర్తలు వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు.

అనంతరం పార్టీ కార్యకర్తలతో వైఎస్‌ జగన్‌ మాట్లాడారు. ఈ సందర్బంగా వైఎస్‌ జగన్‌.. కేడర్‌ ఎవరూ భయపడవద్దు. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అక్రమ కేసులు, వేధింపులపై పార్టీ తరఫున న్యాయ సహాయం అందిస్తాం. చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు కరెక్ట్‌ కాదు. అక్రమ కేసులు పెట్టిన వారు భవిష్యత్‌లో చట్టప్రకారం తప్పకుండా శిక్ష అనుభవిస్తారు అని హామీ ఇచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా.. వైఎస్‌ జగన్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయన ఫ్లెక్సీ వద్ద పొట్టేలు బలి ఇచ్చారంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం వారిపై దారుణంగా కొట్టిన పోలీసులు నడిరోడ్డుపై నడిపించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మాయాబజార్ సావిత్రి లుక్‌లో యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో కలిసి కరీనా కపూర్ ఫారిన్ ట్రిప్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

‘కార్ల్టన్ వెల్నెస్’ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మృణాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Sankranti Festival Effect Private Travels Hike Ticket Prices 1
Video_icon

అడ్డగోలు దోపిడీ.. సంక్రాంతికి ట్రావెల్స్ టికెట్ బాంబు
Bommanahal YSRCP MPTCs Meets YS Jagan After MPP Election 2
Video_icon

టీడీపీ గూండాలు చేసిన అరాచకాలను వైఎస్ జగన్ కు వివరించిన బొమ్మనహాళ్ ఎంపీటీసీలు
CM Chandrababu & Nara Lokesh Shocking REACTION on Rayalaseema Lift Irrigation Project 3
Video_icon

లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పై రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు.. ప్రెస్ మీట్ లో నోరు విప్పని చంద్రబాబు
Chiranjeevi And Bobby Kolli Movie Update 4
Video_icon

చిరు కోసం బాబీ మాస్టర్ ప్లాన్..! అదే నిజమైతే..
Vijayawada YSRCP Leaders Fires on Chandrababu After Meet with Jogi Ramesh in Jail 5
Video_icon

ఖబర్దార్ బాబు... ఎన్ని కేసులు పెట్టినా నిలదీస్తూనే ఉంటాం....

Advertisement
 