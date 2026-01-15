సాక్షి,శ్రీశైలం: నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలంలో మకర సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు నాలుగో రోజు ఘనంగా జరిగాయి. ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయి, భక్తి శ్రద్ధలతో నిండిపోయింది. మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా రాత్రి శ్రీస్వామి అమ్మవారికి బ్రహ్మోత్సవ కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది. ఆలయ వేదికపై వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించగా, వేలాది మంది భక్తులు ప్రత్యక్ష సాక్షులయ్యారు.
సాయంత్రం బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా చెంచు గిరిజనులు మరియు ఐటీడీఏ పీవో శివప్రసాద్ స్వామి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. ఈ సంప్రదాయం ఆలయ ఉత్సవాలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. తరువాత నందివాహనంపై ఆశీనులైన ఆదిదంపతులు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించగా, భక్తులు హర్షధ్వానాలతో ఆలయ ప్రాంగణాన్ని మార్మోగించారు.
వాహన పూజల అనంతరం క్షేత్రపురవిధుల్లో గ్రామోత్సవం జరిగింది. స్వామి అమ్మవారిని ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి, గ్రామ ప్రజలకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు భజనలు, హారతులు సమర్పించి ఉత్సవాన్ని మరింత వైభవంగా మార్చారు. నాలుగో రోజు ఉత్సవాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన భక్తులు, సంక్రాంతి సందర్భంగా శ్రీశైలం ఆలయంలో జరిగిన ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు తమ జీవితంలో మరపురాని అనుభూతిగా నిలిచాయని తెలిపారు.
శ్రీశైలంలో మకర సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు
Jan 15 2026 9:48 AM | Updated on Jan 15 2026 9:48 AM
