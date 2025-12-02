 99 పైసలకే భూ పందేరం | Land sale for just 99 paise: Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

99 పైసలకే భూ పందేరం

Dec 2 2025 5:00 AM | Updated on Dec 2 2025 5:00 AM

Land sale for just 99 paise: Andhra Pradesh

‘లిఫ్ట్‌’ పాలసీ విధివిధానాలను విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం

సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్రంలో అప్పనంగా భూ పందేరానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తెర తీసింది. కేవలం 99 పైసలకే ఎకరం చొప్పున కంపెనీలకు ఎన్ని ఎకరాలైనా ఇచ్చేందుకు సిద్ధమని స్పష్టం చేస్తోంది. ఐటీ, గ్లోబల్‌ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్‌ (జీసీసీ)లను ఆకర్షించే పేరుతో ఎంత భూమి అయినా 99 పైసలకే కేటాయించేలా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ‘ల్యాండ్‌ ఇన్సెంటివ్‌ ఫర్‌ టెక్‌ హబ్స్‌ (లిఫ్ట్‌) పాలసీ 2025–2030’ని రూపొందించింది. లిఫ్ట్‌ పాలసీ విధివిధానాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం విడుదల చేసింది. ఈ పాలసీ కింద ఐటీ కంపెనీలు, ఐటీఈఎస్, జీసీసీ, గ్లోబల్‌ క్యాపబిలిటీ సెంటర్‌ డెవలపర్స్, ఐటీ పార్క్‌ డెవలపర్స్‌ తక్కువ ధరకు భూమిని పొందడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.

పెద్ద కంపెనీలకు ఎంత భూమి అవసరమైనా మొత్తం 99 పైసలకే కేటాయిస్తామని నిబంధనల్లో స్పష్టంచేశారు. మధ్య స్థాయి కంపెనీలైతే రాయి­తీ ధరపై ఎకరం రూ.4 కోట్ల చొప్పున కేటాయించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వీటికి అదనంగా ఐటీ, జీసీసీ పాలసీ కింద ఇతర రాయితీలూ అందించనున్నట్లు స్పష్టంచేశారు. పెద్ద కంపెనీలు ఒక్కో ఎకరానికి 500 చొప్పున ఉద్యోగాలు కల్పించాలని తెలిపారు. భారీ ఐటీ కంపెనీలు కనీసం మూడేళ్లుగా రూ.8,900 కోట్ల టర్నోవర్‌ను కలిగి ఉండాలని, ఐటీ డెవలపర్స్‌  ఇప్పటికే 10 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం అభివృద్ధి చేసి ఉండాలని పేర్కొన్నారు. మధ్యస్థాయి కంపెనీలైతే మూడేళ్లలో కనీసం రూ.30 కోట్ల టర్నోవర్‌ కలిగి ఉండాలని, 500 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇరుముడితో శబరిమలకు బయల్దేరిన వరుణ్ సందేశ్.. (ఫోటోలు)
photo 2

కలర్‌ఫుల్ డ్రస్‌లో అనుపమ పరదా పోజులు (ఫొటోలు)
photo 3

దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో సమంత (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan SENSATIONAL Tweet On AP Farmers Problems in Chandrababu Govt 1
Video_icon

YS Jagan: హలో ఇండియా.. ఒకసారి ఏపీవైపు చూడండంటూ ట్వీట్
No Hygiene in Anakapalle Government Hospital 2
Video_icon

Anakapalle: బాబు గారి విజన్... నీళ్ల ట్యాంక్ వద్ద తేళ్లు, పురుగులు
Actress Samantha Ruth Prabhu Marries Director Raj Nidimoru In Coimbatore 3
Video_icon

Samantha Ruth Prabhu: వివాహ బంధం ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే
Matusalem Villagers PROTEST against Govt Over Mining Companies 4
Video_icon

srikakulam: ఆ ఇసుక దిబ్బలను తవ్వేస్తే ఊరు ఊరంతా కొట్టుకు పోతుంది
Heavy Rain ALERT for AP Due To Cyclone Ditwah Impact 5
Video_icon

Rain ALERT: మరో మూడురోజులపాటు ఏపీకి వర్ష సూచన

Advertisement
 