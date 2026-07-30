 మద్యం మాస్టారు మాకొద్దు | Gara Amballalasa School Protest Drunk Teacher Removal Demanded | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మద్యం మాస్టారు మాకొద్దు

Jul 30 2026 8:02 AM | Updated on Jul 30 2026 8:02 AM

Gara Amballalasa School Protest Drunk Teacher Removal Demanded

శ్రీకాకుళం: రెండేళ్లుగా నిత్యం మద్యం సేవించి వస్తున్న మాస్టారు మాకు వద్దు అంటూ విద్యార్థులు, స్థానికులు బుధవారం గార మండలం అంబళ్లవలస ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయుడు నీలాపు రామారావు గతంలో మద్యం మత్తులో ఉండటంతో స్థానికులు ఎంఈవో, డీఈఓలకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయినా తీరు మారకపోవడంతో రెండేళ్ల కిందట ఎంఈఓకి రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పాఠశాలలోనే పట్టుబడటంతో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు సస్పెండ్‌ చేశారు. 

అయితే టీడీపీ నాయకుల సిఫారసులతో మరలా అదే స్కూల్‌ టీచర్‌గా కొనసాగిస్తున్నారు. మరలా మద్యం మత్తులో రావడంతో పలుమార్లు ఎంఈఓ నక్క రామకృష్ణకు తెలిపినా రాజకీయ జోక్యంతో చర్యలు తీసుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం 18 మంది విద్యార్థులు, మాజీ సర్పంచ్‌ అరవల రామారావు, తల్లిదండ్రులు పాఠశాల వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. ఎంఈవో డౌన్‌ డౌన్‌ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఉపాధ్యాయుడిపై ఎందుకు చర్యలు చేపట్టడం లేదో అర్థం కావడం లేదని వారంతా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయమై జిల్లా విద్యాశాఖాధికారికి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపారు.  

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      హైదరాబాద్ : రవీంద్రభారతిలో ఇది.. అందెల రవళి (ఫొటోలు)
      photo 2

      హైదరాబాద్ : అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం...అదిగో పులి (ఫొటోలు)
      photo 3

      రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ ,సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
      photo 4

      మెరుపుతీగలా మెరిసిపోతున్న లక్ష‍్మిరాయ్ (ఫొటోలు)
      photo 5

      టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్‌లో హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Big Twist In Krishnalanka Sai Krishna Case 1
      Video_icon

      కృష్ణలంక సాయికృష్ణ కేసులో మరో ట్విస్ట్

      YS Jagan To Meet Seediri Appalaraju In Srikakulam 2
      Video_icon

      సీదిరి అప్పలరాజుకు జగన్ పరామర్శ
      Perni Nani Satirical Comments On Nara Lokesh 3
      Video_icon

      కార్యకర్తల ముందు తొడ కొట్టడం ఏంటి.. ఇదేమన్నా నీ మామ సినిమా అనుకుంటున్నావా
      MLA Tatiparthi Chandrasekhar Strong Counter To Pawan Kalyan Tweet 4
      Video_icon

      వైఎస్ జగన్ కు పేరు పెట్టావ్.. ఇప్పుడు దీనికి నీ మొహం ఎక్కడ పెట్టుకుంటావ్
      Varudu Kalyani Strong Counter To Chandrababu Govt Over Bhogapuram Airport 5
      Video_icon

      వైఎస్ జగన్ 1200 కోట్లు పెట్టి పూర్తి చేస్తే వీళ్ళ అడవిడి ఏంటో..
      Advertisement
       