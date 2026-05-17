 ‘భగీరథ’ నచ్చట్లే.. చల్లని చెలిమె నీటికే జై | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘భగీరథ’ నచ్చట్లే.. చల్లని చెలిమె నీటికే జై

May 17 2026 1:30 AM | Updated on May 17 2026 1:30 AM

ఆ గూడెంలో ఐదు కుటుంబాలు.. 25 మంది జనాభా ఉన్నారు. మిషన్‌ భగీరథ పైపులైన్‌ ఉన్నా వేసవి ఎండలకు అందులోని నీరు ప్లాస్టిక్‌ వాసనతో పాటు వేడిగా వస్తోంది. దీంతో గూడెంవాసులు ఆ నీటిని తాగలేక సమీపంలోని వాగులో ఓ చెలిమె ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మండుటెండను సైతం లెక్కచేయకుండా అక్కడి వెళ్లి ఆ నీటితోనే దాహార్తి తీర్చుకుంటున్నారు. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఉట్నూర్‌ మండలం దొంగచింత పంచాయతీ పరిధిలోని రాజుగూడ వాసుల నీటిగోసను ప్రతిబింబించే దృశ్యాలను ‘సాక్షి’ క్లిక్‌ మనిపించింది. కాగా, తమకు చల్లని రక్షిత నీటి సౌకర్యం కల్పించాలని స్థానికులు కన్నీబాయి, తదితరులు కోరుతున్నారు. – ఉట్నూర్‌రూరల్‌

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్లవర్ గర్ల్‌లా నయనతార (ఫొటోలు)
photo 2

వయసు పెరిగినా వన్నె తగ్గని మాధురి అందం (ఫొటోలు)
photo 3

నటి పూర్ణ ఇంట్లో శుభకార్యం.. ఈమె పిల్లలు వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 4

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఆహా అనిపిస్తున్న అనసూయ (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Activist Jeeva Emotional Video 1
Video_icon

పార్టీ కోసం కష్టబడ్డ మాలాంటి వాళ్ళను 2 ఆఫీస్ గేటు దగ్గరకు కూడా రానివ్వడం లేదు
Search for Bandi Bhagirath With Five special Teams 2
Video_icon

బండి భగీరథ్ కోసం ఐదు ప్రత్యేక.. బృందాలతో గాలింపు
YS Jagan Concern On Present AP Financial Situation, Chandrababu Lokesh Scams 3
Video_icon

ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై YS జగన్ ఆందోళన
5 Police Special Teams Search For Bandi Bhagirath 4
Video_icon

విదేశాలకు పారిపోయే ప్లాన్..!?
Dhurandhar 2 Officially Released on OTT Platform 5
Video_icon

ఎట్టకేలకు OTTలోకి ధురంధర్ 2 కాకపోతే చిన్న ట్విస్ట్..!
Advertisement
 