 ధర్మవరం–నాందేడ్‌ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ధర్మవరం–నాందేడ్‌ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌

May 17 2026 1:30 AM | Updated on May 17 2026 1:30 AM

కాగజ్‌నగర్‌టౌన్‌: భక్తుల చిరకాల కోరిక నెరవేరింది. నిర్మల్‌ జిల్లా బాసర రైల్వేస్టేషన్‌ మీదుగా నడిచే 07189/90 నాందేడ్‌–ధర్మవరం–నాందేడ్‌ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలును క్రమబద్ధీకరిస్తూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే నాందేడ్‌ డివిజన్‌ అధికారులు ఈ నెల 15న ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈనెల 17న ధర్మవరం జంక్షన్‌లో ప్రారంభం కానుంది. 22న నాందేడ్‌ నుంచి రెగ్యులర్‌గా నడవనుంది. ఈ రైలులో 8 స్లీపర్‌, 6 థర్డ్‌ ఏసీ, 2 సెకండ్‌ ఏసీ, 4 జనరల్‌ బోగీలు ఉంటాయి. ఇందులో దివ్యాంగులకు రాయితీ సౌకర్యం కల్పించారు.క్రమబద్ధీకరణ తర్వాత ఈ రైలుకు కొత్త నంబర్లు కేటాయించారు. 17635 నాందేడ్‌–ధర్మవరం వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రతీ శుక్రవారం నాందేడ్‌లో బయలుదేరి 6:30 గంటలకు బాసర రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకుంటుంది. ఇక్కడ రెండు నిమిషాల హాల్టింగ్‌ సౌకర్యం కల్పించారు. 17636 ధర్మవరం–నాందేడ్‌ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ప్రతీ ఆదివారం ఉదయం 5:25కు బయలుదేరి 10:30 గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది. 10:40కి బయలుదేరి సోమవారం తెల్లవారు జాము న 4:45 గంటలకు బాసరకు చేరుకుంటుంది. 4:47 గంటలకు నాందేడ్‌ బయలుదేరుతుంది. ఈ రైలు నిజామాబాద్‌, కరీంనగర్‌, పెద్దపల్లి, వరంగల్‌, ఖమ్మం, విజయవాడ, నెల్లూరు, గూడురు, తిరుప తి, పాకాల మార్గం గుండా నడుస్తుంది. దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్రలోని భక్తులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా మారనుంది.

పెద్దపల్లి జంక్షన్‌తో కనెక్టివిటి

17636 ధర్మవరం–నాందేడ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ద్వారా తిరుపతి నుంచి వచ్చే భక్తులకు పెద్దపల్లి జంక్షన్‌లో ప్రతీ ఆదివారం రాత్రి 11:55కు పెద్దపల్లిలో దిగిన భక్తుల కు 10 నిమిషాల వ్యవధిలో రాత్రి 12:05 గంటలకు వచ్చే 17035 కాజీపేట్‌–బల్లార్షా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కి రామగుండం, మంచిర్యాల, మందమర్రి, బెల్లంపల్లి, కాగజ్‌నగర్‌కు వెళ్ళవచ్చు. ఈ కొత్త రైలుతో పెద్దపల్లి జంక్షన్‌ నుంచి తిరుపతికి రైలు సౌకర్యం మరింత మెరుగుపడింది. ప్రతీ గురు, శుక్ర, శని, ఆదివా రాల్లో వరుసగా నాలుగు రోజులు వరంగల్‌–విజ యవాడ మీదుగా తిరుపతికి రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గురు, ఆదివారాల్లో రాత్రి 8గంటలకు 12762 కరీంనగర్‌–తిరుపతి బై వీక్లీ సూపర్‌ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, శుక్రవారం రాత్రి 10 గంటలకు 17635 నాందేడ్‌–ధర్మవరం వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, శనివారం రాత్రి 10 గంటలకు 17633 నాందేడ్‌ తిరుచానూరు వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్లవర్ గర్ల్‌లా నయనతార (ఫొటోలు)
photo 2

వయసు పెరిగినా వన్నె తగ్గని మాధురి అందం (ఫొటోలు)
photo 3

నటి పూర్ణ ఇంట్లో శుభకార్యం.. ఈమె పిల్లలు వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 4

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఆహా అనిపిస్తున్న అనసూయ (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Activist Jeeva Emotional Video 1
Video_icon

పార్టీ కోసం కష్టబడ్డ మాలాంటి వాళ్ళను 2 ఆఫీస్ గేటు దగ్గరకు కూడా రానివ్వడం లేదు
Search for Bandi Bhagirath With Five special Teams 2
Video_icon

బండి భగీరథ్ కోసం ఐదు ప్రత్యేక.. బృందాలతో గాలింపు
YS Jagan Concern On Present AP Financial Situation, Chandrababu Lokesh Scams 3
Video_icon

ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై YS జగన్ ఆందోళన
5 Police Special Teams Search For Bandi Bhagirath 4
Video_icon

విదేశాలకు పారిపోయే ప్లాన్..!?
Dhurandhar 2 Officially Released on OTT Platform 5
Video_icon

ఎట్టకేలకు OTTలోకి ధురంధర్ 2 కాకపోతే చిన్న ట్విస్ట్..!
Advertisement
 