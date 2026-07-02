 చంద్రబాబు సర్కార్‌పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి | YS Jagan Mohan Reddy Serious Comments On Chandrababu Government | Sakshi
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Audio: చంద్రబాబు సర్కార్‌పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి

Jul 2 2026 7:00 AM | Updated on Jul 2 2026 7:00 AM

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