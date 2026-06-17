 ‘సర్‌’పై అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలకు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆదేశం | YS Jagan Mohan Reddy About Chandrababu Conspiracy On SIR Survey | Sakshi
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‘సర్‌’పై అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలకు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆదేశం

Jun 17 2026 8:03 AM | Updated on Jun 17 2026 8:03 AM

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