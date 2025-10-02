 మహాత్మునికి, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి ప్రధాని మోదీ నివాళులు (ఫొటోలు) | PM Modi Pays Tribute To Mahatma Gandhi On Occasion Of His Birth Anniversary At Rajghat In New Delhi, Photos Gallery Inside | Sakshi
మహాత్మునికి, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి ప్రధాని మోదీ నివాళులు (ఫొటోలు)

Oct 2 2025 12:36 PM | Updated on Oct 2 2025 1:08 PM

గురువారం (02-10-2025)ఢిల్లీలో రాజ్ ఘాట్ వద్ద మహాత్మా గాంధీకి, మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రికి నివాళులు అర్పిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తదితరులు

Advertisement