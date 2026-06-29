 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ అమ్మనాన్నని చూశారా? (ఫొటోలు) | Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos | Sakshi
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'రాజాసాబ్' బ్యూటీ అమ్మనాన్నని చూశారా? (ఫొటోలు)

Jun 29 2026 10:54 AM | Updated on Jun 29 2026 10:58 AM

Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos1
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'రాజాసాబ్' హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్.. తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి థాయ్‌ల్యాండ్ ట్రిప్ వెళ్లింది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

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Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos3
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Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos4
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Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos5
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Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos6
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Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos7
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Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos8
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Have You Seen The Raja Saab Beauty Parents Photos9
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