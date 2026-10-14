 'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు) | 'Fauji' Heroine Imanvi Birthday Celebration | Sakshi
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'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Oct 14 2026 3:52 PM | Updated on Oct 14 2026 4:11 PM

'Fauji' Heroine Imanvi Birthday Celebration1
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ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయం కానున్న ఇమాన్వి.. మంగళవారం(అక్టోబర్ 13) తన పుట్టినరోజుని సింపుల్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

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'Fauji' Heroine Imanvi Birthday Celebration3
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'Fauji' Heroine Imanvi Birthday Celebration13
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# Tag
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'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
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