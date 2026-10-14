'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

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టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 14 2026 3:52 PM | Updated on Oct 14 2026 4:11 PM
ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయం కానున్న ఇమాన్వి.. మంగళవారం(అక్టోబర్ 13) తన పుట్టినరోజుని సింపుల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.
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