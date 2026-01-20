 దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు) | Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa | Sakshi
దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Jan 20 2026 7:48 AM | Updated on Jan 20 2026 7:48 AM

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa1
1/13

దేవతలారా రండి....కడప రాయుడు శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవ వైభవాన్ని తిలకించండి అంటూ గరుత్మంతుడు సకల దేవతలను ఆహ్వానించాడు.

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa2
2/13

తిరుమల తొలిగడప దేవునికడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం ఉదయం వేద పండితులు ధ్వజారోహణం నిర్వహించారు.

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa3
3/13

ఆలయ అర్చకులు మయూరం కృష్ణమోహన్‌ తదితరుల అర్చక బృందం ఆధ్వర్యంలో క్షేత్ర నాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయని తెలిసేలా గరుడిని చిత్రం గల పతాకాన్ని ధ్వజంపై ఎగురవేశారు.

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa4
4/13

అనంతరం అలంకరించిన తిరుచ్చి వాహనంపై స్వామిని ఊరేగించారు.

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa5
5/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa6
6/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa7
7/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa8
8/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa9
9/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa10
10/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa11
11/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa12
12/13

Venkateswara Swamy Brahmotsavams At Kadapa13
13/13

# Tag
Venkateswara Swamy venkateswara swamy vaibhavotsavam brahmotsavam brahmotsavam festival devuni kadapa photo gallery devotional
