కరోనా వైరస్‌ మనిషిలోని మానవత్వాన్ని తట్టి లేపింది. చిన్నదో, పెద్దదో సాయం సాయమే. అందుకే కష్టంలో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడానికి ధనవంతులు, సెలబ్రిటీలు, వ్యాపారస్తులు కోట్లు విరాళాలిస్తే.. పేద, చిరు ఉద్యోగులు తమ సంపాదనలో కొద్ది మొత్తం, ఓ పూట భోజనాన్ని ఇతరులకు పంచారు. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీ చెఫ్‌ వికాస్‌ ఖన్నా కూడా తనకు తోచిన రీతిలో పేదలకు సాయం చేస్తూ.. కష్ట కాలంలో ఆదుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో వేతన జీవులే నానా ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. అలాంటిది ఇక వృద్ధాశ్రమాలు, అనాధ శరణాలయాల సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో వీరిని ఆదుకునేందుకు వికాస్‌ ఖన్నా ముందుకు వచ్చారు.

(చదవండి: ‘దిబ్బరొట్టె చేయడం నేర్పినందుకు గురుదక్షిణ’)

Please call-check with local old-age homes, orphanages or hospitals in your city if they need dry rations.

We are creating a supply chain to help them as much as we can. ❤

Forward info to info@vkhanna.com

— Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) April 23, 2020