బావగారి పెళ్లిలో ప్రియాంక చోప్రా సందడి!

#priyankachopra from #joejonas and #sophieturner wedding last night ♥️ That huge😍 . #بريانكا_تشوبرا من حفل زفاف جو جوناس و صوفي تيرنر امس♥️ . شلون لمتها حيللل تهبل علاقتهم😍 . . #queenofbollywood#queenofhearts#queenpri#Bollywood#priyanka#بوليوود#nickjonas

A post shared by Perfection Is?! PeeCee👑 (@priyanka.news) on May 2, 2019 at 4:41pm PDT