‘బుట్టబొమ్మ’ మరో సెన్సేషనల్‌ వీడియో

సాక్షి, హైదరాబాద్ ‌: సెలబ్రిటీలనుంచి పసిపాపల దాకా భారీ క్రేజ్‌ కొట్టేసిన "బుట్టా బొమ్మా" పాట గురించి తెలియని వారు ఎవరూ లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ‘అల.. వైకుంఠపురములో’ మూవీలోని ఈ పాట చిన్నా పెద్ద దాదాపు అందరితోనూ స్టెప్పు లేయించింది.

మ్యూజిక్‌ చార్ట్‌లో టాప్‌లో దూసుకుపోతున్న ‘‘బుట్టబొమ్మ’’ కు తాజాగా ఇండిగో విమానయాన సంస్థ ఉద్యోగులను ఫిదా అయిపోయారు. వైజాగ్‌లోని ఇండిగో సిబ్బంది స్టైలిష్‌ స్టార్‌ బుట్టబొమ్మ పాటకు అద్భుతమైన స్టెప్పులతో ఇరగదీశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై హీరో అల్లు అర్జున్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు గ్రేడ్‌ మ్యూజిక్‌, గ్రేట్‌ ఎనర్జీ అంటూ ఈ వీడియోను డేవిడ్‌ వార్నర్‌ రీట్వీట్‌ చేయడం మరో విశేషం.

కాగా తమన్‌ స్వరాలందించగా​, త్రివిక్రమ్ తెరకెక్కించిన ఈ పాట 200 మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపును దక్కించుకుంది. ముఖ్యంగా క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్‌తో కూడా ఈ బుట్టబొమ‍్మ డ్యాన్స్‌ చేయించిన సంగతి తెలిసిందే.

How good is this. Great energy and great song #ButtaBomma https://t.co/r4TJlGxats