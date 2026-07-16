 జగన్ 2.0 SUPER APP లాంచ్ | YS Jagan Unveils ' JAGAN 2.0 SUPER APP ' For Party Cadre & Public | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జగన్ 2.0 SUPER APP లాంచ్

Jul 16 2026 5:25 PM | Updated on Jul 16 2026 5:37 PM

జగన్ 2.0 SUPER APP లాంచ్ 

# Tag
YS Jagan Mohan Reddy Sakshi News AP News YSRCP
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 