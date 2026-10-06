 ఫ్రాన్స్ లో మూతపడ్డ స్కూల్స్ | Student protests over school conditions spread across France | Sakshi
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ఫ్రాన్స్ లో మూతపడ్డ స్కూల్స్

Oct 6 2026 2:16 PM | Updated on Oct 6 2026 2:16 PM

ఫ్రాన్స్ లో మూతపడ్డ స్కూల్స్

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Sakshi News Students
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