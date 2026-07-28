 ఒక అంబేద్కర్.. ఒక అబ్దుల్ కలాం.. ఒక నేను.. చంద్రబాబు పై కొండా రాజీవ్ గాంధీ మాస్ ర్యాగింగ్ | SRCP Konda Rajiv Gandhi MASS RAGGING On Chandrababu Comments | Sakshi
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ఒక అంబేద్కర్.. ఒక అబ్దుల్ కలాం.. ఒక నేను.. చంద్రబాబు పై కొండా రాజీవ్ గాంధీ మాస్ ర్యాగింగ్

Jul 28 2026 11:44 AM | Updated on Jul 28 2026 11:44 AM

ఒక అంబేద్కర్.. ఒక అబ్దుల్ కలాం.. ఒక నేను.. చంద్రబాబు పై కొండా రాజీవ్ గాంధీ మాస్ ర్యాగింగ్

 

# Tag
Chandrababu Naidu Chandrababu Naidu government Nara Lokesh Babu YSRCP Rajiv Gandhi
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