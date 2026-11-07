 నగరిలో YSRCP సత్తా | RK Roja Celebrates YSRCP Victory in Nagari Strong Warning to Officials | Sakshi
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నగరిలో YSRCP సత్తా

Nov 7 2026 6:10 PM | Updated on Nov 7 2026 6:22 PM

నగరిలో YSRCP సత్తా

# Tag
rk roja mptc MPTC ZPTC elections Nagari
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