 గన్నవరంలో YSRCP ఆధిక్యం | YSRCP ZPTC Candidate Anagani Ravi Lead In Gannavaram | Sakshi
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గన్నవరంలో YSRCP ఆధిక్యం

Nov 7 2026 5:35 PM | Updated on Nov 7 2026 5:51 PM

గన్నవరంలో YSRCP ఆధిక్యం

# Tag
Gannavaram ZPTC ZPTC Election Sakshi News YSRCP MPTC & ZPTC
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