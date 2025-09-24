 హంద్రీనీవాలో ఉల్లి పారబోత | Onion throwing in Handreeniva | Sakshi
హంద్రీనీవాలో ఉల్లి పారబోత

Sep 24 2025 10:38 PM | Updated on Sep 24 2025 10:38 PM

ఉల్లి రైతులను ఆదుకుంటున్నామని ఓవైపు సీఎం చంద్రబాబు, ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాంబాబు చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేస్తున్నారు. అయితే రైతులకు ప్రభుత్వంపై ఏమాత్రం నమ్మకం లేదనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. 

పండించిన పంటకు మార్కెట్‌లో గిట్టుబాటు ధర లేక ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా పెద్దహుల్తి, దూదేకొండ గ్రామాల్లోని రైతులు పొలంలోనే తొలగించి గొర్రెలకు వేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా పందికోన గ్రామానికి చెందిన ఓ రైతు ట్రాక్టరు నిండా ఉల్లి పంటను తీసుకొచ్చి హంద్రీనీవా కాలువలో పారబోశాడు.

