గత ప్రభుత్వం చేసినవన్నీ క్రెడిట్ చోరీ చేశాం.. ఇదీ అంతేగా సార్!!
మేషం...
‘సినీ ప్రేక్షకులు మారిపోయారు. కేజీయఫ్, బాహుబలి, పుష్ప లాంటి భారీ యాక్షన్, ఎలివేషన్ ఉన్న సినిమాలకు తప్ప..
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వచ్చే ఫిబ్రవరి ఒకటి నుండి సిగరెట్లపై పన్న
బిగ్బాస్ షోతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రీతూ చౌదరి
అమెరికాలో నివశిస్తున్న ఓ భారత సంతతి �...
దేవుడ్ని మొక్కేటోళ్లు రోజూ చెప్పుకు�...
సాక్షి, గుంటూరు: గుంటూరు జిల్లాలో సంచ�...
డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ కోట్ల రూపాయలు...
దగ్గు మందు విషయంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ...
బరువు తగ్గే జర్నీ నిబద్ధతతో కూడిన స్�...
నిజజీవిత కథలే చాలా సినిమాలకు ప్రేరణ. ...
పాట్నా: బీహార్లో అధికార జేడీ(యూ)కు చె...
పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ ఎపుడూ హృద్యంగా�...
భారత్ జనవరి 26న 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన�...
పెళ్లి పేరుతో బెంగళూరుకు చెందిన ఐటీ �...
దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో శరవేగంగా ...
లక్నో: ఇండిగో విమానానికి బాంబు బెదిర�...
గౌహతి: ఈశాన్య ప్రాంతంతో ఇతర ప్రాంతాల�...
ముంబై: బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొ�...
Jan 20 2026 10:57 AM | Updated on Jan 20 2026 10:57 AM
సిట్ విచారణకు హరీష్ రావు!