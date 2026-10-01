విమానంలో నరకం.. బయటపడ్డ ఫుటేజ్

డబ్బులిస్తాం డప్పు కొట్టండి-సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పాలసీ విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం
కదం తొక్కిన ఉద్యోగులు
ఇటీవల ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించారు అల్లరి నరేశ్.
గత వీకెండ్ వచ్చిన 'ప్యారడైజ్' మూవీలో ఏషనాగుల పాటతో ఆకట్టుకున్న కీర్తి సురేశ్.. తమిళంలో 'డోరోతి' సినిమాతో షాకిచ్చింది.
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Oct 1 2026 1:39 PM | Updated on Oct 1 2026 1:59 PM
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